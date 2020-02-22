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В иранской провинции из-за коронавируса закрыли учебные заведения

22 Февраля, 2020 в 22:00 ~ 1 минута на чтение 294
В иранской провинции из-за коронавируса закрыли учебные заведения
Учебные заведения закрыли в ряде районов Ирана, где зафиксирован коронавирус, в том числе во всей провинции Кум, мера призвана не допустить распространения болезни.
 
Власти провинции Кум, где впервые были зафиксированы случаи заражения и находится наибольшее количество заболевших, решили в субботу вечером, что школы и университеты закроются на два дня – воскресенье и понедельник, следует из сообщения на сайте властей.
 
Решение устроить выходные в школах, но не на два дня, а на целую неделю, принято в Центральной провинции (Маркази), где расположен город Арак. До него коронавирус также добрался. Решение, согласно данным сайта департамента образования, принято для того, чтобы помешать распространению заболевания.
Министерство культуры Ирана также проинформировало об отмене культурных программ по всей стране вплоть до 28 февраля.
 
Всего на данный момент в Иране зарегистрировано 28 случаев заражения коронавирусом – среди них пять с летальным исходом. Зараженные, по данным министерства здравоохранения Ирана, в основном либо являются жителями Кума (священный для мусульман-шиитов город, куда они совершают паломничество), либо были там.
 
РИА Новости

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