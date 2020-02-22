В иранской провинции из-за коронавируса закрыли учебные заведения

Решение устроить выходные в школах, но не на два дня, а на целую неделю, принято в Центральной провинции (Маркази), где расположен город Арак. До него коронавирус также добрался. Решение, согласно данным сайта департамента образования, принято для того, чтобы помешать распространению заболевания.

Государственная телерадиокомпания IRIB сообщает о закрытии школ в провинции Гилян - до среды включительно, а также в провинции Голестан - в воскресенье и понедельник.

Министерство культуры Ирана также проинформировало об отмене культурных программ по всей стране вплоть до 28 февраля.

Всего на данный момент в Иране зарегистрировано 28 случаев заражения коронавирусом – среди них пять с летальным исходом. Зараженные, по данным министерства здравоохранения Ирана, в основном либо являются жителями Кума (священный для мусульман-шиитов город, куда они совершают паломничество), либо были там.

РИА Новости