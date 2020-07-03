В Испании новые вспышки COVID-19: недостаточный контроль и беспечность жителей – ФОТО – ВИДЕО

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В разных районах Испании зафиксированы новые вспышки COVID-19.

Причина, как считают эксперты, в недостаточном контроле властями лиц, въезжающих в страну, и беспечное поведение испанцев, пишет DW

Прошло две недели после отмены в Испании чрезвычайного положения, введенного в марте и предусматривавшего жесткие карантинные меры. С 21 июня испанцы могут свободно передвигаться по стране, а ее внешние границы открыты для граждан государств-членов Евросоюза.

Отмена карантина стала возможна благодаря сокращению до минимума числа заболевших COVID-19. Однако местные санитарные службы тогда же предупредили о необходимости соблюдать меры предосторожности во избежание новой вспышки пандемии.

Как выясняется после 14 дней, именно столько длится инкубационный период коронавируса, к этим советам прислушались далеко не все испанцы. Недостаточную бдительность проявили и власти. В итоге за указанный период, по данным Минздрава, в стране были зафиксированы 56 новых очагов COVID-19, вирусом были инфицированы 1249 человек.

По словам сотрудника Мадридского центра социологических исследований Клары Торрес Крус, после трех месяцев карантина многие стали «наверстывать упущенное» – больше гулять, посещать магазины, кинотеатры и бары. При этом далеко не все помнят о необходимости носить в общественных местах защитную маску, протирать руки спиртовым гелем, соблюдать социальную дистанцию.

Практически ежедневно, по данным социологов, сообщается о вечеринках и дискотеках, устраиваемых невзирая на запрет, многие уже отправились к морю. По данным соцопроса, около половины испанцев считает, что пандемия им больше не грозит.

«Поэтому новой вспышке заболеваемости мы отчасти обязаны собственной безответственности», - полагает Торрес Крус.

На фото: Пустые улицы в одном из курортных городов Испании

Перед открытием границ для туристов из стран ЕС в Испании велись споры, насколько безопасна эта мера. Но за минувшие недели, как пояснили DW в испанском Минздраве, среди этого контингента не было выявлено ни одного заболевшего COVID-19. Впрочем, туристы пока явно не спешат в Испанию. По данным Exceltur, ассоциации ведущих турфирм страны, в июне ехали сюда в основном граждане ЕС, имеющие недвижимость на испанском побережье.

Испанские газеты El Mundo, АВС и OKdiario полагают, что доля вины за возникновение новых очагов пандемии лежит и на испанских властях. В частности, потому что в стране нет должного контроля за прибывающими нелегалами. В летнее время, как обычно, сотни африканцев отправляются на лодках к берегам Испании. И если раньше эти лица задерживались и находились в специализированных центрах с последующей высылкой на родину, то в нынешнем году из-за пандемии все центры пока закрыты, и вновь прибывших мигрантов, даже если их удается задержать, тут же отпускают.

Недостаточен, по мнению прессы, и контроль в испанских аэропортах. Там у прибывающих лишь измеряют температуру, в то время как в других странах более строгое отношение. От авиапассажиров требуют результаты теста на COVID -19 , сделанного перед полетом, подписку об отсутствии симптомов заболевания, отправляют на карантин и так далее.

Всего в Испании, по данным Минздрава, с марта по конец июня скончались от коронавируса более 28 тысяч человек, по данным администрации регионов – 42 тысячи. Общее число заболевших близко к 250 тысячам.