В известном бакинском медицинском центре пациент выбросился из окна

В Республиканском диагностическом центре, расположенном на Тбилисском проспекте в Ясамальском районе Баку, пациент покончил с собой.

Как сообщили 1news.az в районной прокуратуре, прооперированный в центре 43-летний Илькин Субай оглу Гюльмамедов выбросился из окна своей палаты, расположенной на 5-м этаже, и скончался на месте от полученных травм.

По факту прокуратурой Ясамальского района возбуждено уголовное дело по статье 125 («Доведение до самоубийства») Уголовного кодекса АР, назначены соответствующие экспертизы, сотрудники полиции и прокуратуры осмотрели место происшествия, ведется следствие.

Тимур Рзаев, Э.Т.