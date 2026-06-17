Уличная драка в Баку закончилась задержанием обоих участников: женщина избила мужчину

В Баку распространились кадры, на которых женщина и мужчина дерутся на улице.

Об этом сообщает Qafqazinfo. Инцидент произошёл на проспекте Ататюрка в Наримановском районе столицы.

Во время происшествия стороны наносили друг другу удары.

На кадрах видно, что женщина наносила мужчине больше ударов.

Уточняется, что 38-летняя женщина и её ровесник Р. Зейналов были установлены сотрудниками полиции и доставлены в соответствующее районное отделение полиции.

Инцидент произошёл на почве личных отношений. В настоящее время продолжаются расследования.

Представляем кадры инцидента: