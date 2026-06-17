Уличная драка в Баку закончилась задержанием обоих участников: женщина избила мужчину
В Баку распространились кадры, на которых женщина и мужчина дерутся на улице.
Об этом сообщает Qafqazinfo. Инцидент произошёл на проспекте Ататюрка в Наримановском районе столицы.
Во время происшествия стороны наносили друг другу удары.
На кадрах видно, что женщина наносила мужчине больше ударов.
Уточняется, что 38-летняя женщина и её ровесник Р. Зейналов были установлены сотрудниками полиции и доставлены в соответствующее районное отделение полиции.
Инцидент произошёл на почве личных отношений. В настоящее время продолжаются расследования.
Представляем кадры инцидента:
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