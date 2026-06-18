В двух районах Баку приостановят газоснабжение

В некоторых поселках Сабунчинского и Сабаильского районов Баку будет временно прекращено газоснабжение.

Об этом 1news.az сообщили в производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Отмечается, что в связи с подготовкой к осенне-зимнему сезону и проведением ремонтно-монтажных работ 18 июня с 10:00 до завершения работ будет приостановлена подача газа в поселках Шуша, Кенгер Рамана, Савалан и Маштага Сабунчинского района, а также в поселке Бадамдар Сабаильского района.