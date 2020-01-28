В охваченном коронавирусом Ухане находятся шестеро азербайджанцев - ВИДЕО

В китайском Ухане, охваченном короновирусом, осталось шестеро азербайджанцев.

Обучающаяся с августа 2019 года в докторантуре одного из университетов китайского города Ухань Лейла Гулиева рассказала телеканалу ITV о ситуации в городе, охваченном короновирусом.

По ее словам, о решении властей о запрете с 23 января въезда и выезда из города, о чем местные СМИ сообщили ночью, она узнала только утром, после вступления запрета в силу.

Вместе со своей семьей она очутилась в безвыходном положении. Девушка не покидает дом из соображений безопасности. Университет и посольство Азербайджана в Китае постоянно поддерживают связь с Лейлой и заботятся о ней. Больше всего Лейла беспокоится о своей 7-летней дочери.

По ее словам, в Ухане находятся шестеро азербайджанцев.

Напомним, что ранее Министерство иностранных дел Азербайджана предупредило граждан Азербайджанской Республики в связи с ситуацией в Китайской Народной Республике.

Гражданам Азербайджанской Республики, постоянно, временно проживающим и находящимся в Китае, рекомендуется соблюдать существующие в стране правила и в связи с возможными проблемами обращаться в соответствующие структуры здравоохранения Китайской Народной Республики и посольство Азербайджанской Республики в КНР, расположенное в городе Пекин.

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1news.az