В Перми в отеле людей обварило кипятком – есть погибшие

Число погибших при прорыве трубы отопления в отеле в Перми выросло до пяти, сообщили ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось о четырех погибших и трех пострадавших.

"В ходе проведения работ по откачиванию горячего теплоносителя и проверки помещений были обнаружены пять погибших, [их] личности устанавливаются", - сказали в пресс-службе. Как отметили в МЧС, спасатели продолжают работы по откачиванию горячей воды.

Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю в связи с ЧП возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ - оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, говорится в информации, размещенной на сайте Следственного комитета России.

"Предварительно установлено, что ночью 20 января 2020 года в Индустриальном районе города Перми в мини-отеле "Карамель", расположенном в цокольном этаже жилого дома, произошел прорыв трубопровода с горячей водой, после чего помещение отеля было затоплено. По предварительным данным, в результате происшествия погибли не менее пяти человек, еще трое человек с ожогами доставлены в больницу", - уточняется в сообщении.

Как передает корреспондент ТАСС с места ЧП, прорыв произошел в частной гостинице "Карамель" в Индустриальном районе Перми. По данному адресу расположен пятиэтажный дом 1965 года постройки. Отель находится в подвале, проход к нему закрыт, во двор дома не пускают посторонних, движение транспорта по улице не затруднено. Эвакуация остальных жильцов дома не проводилась. В компании "Профи-Дом" ТАСС подтвердили, что дом находится в их управлении, представители компании находятся на месте инцидента.

По информации пресс-службы губернатора Пермского края, на место происшествия выехал губернатор региона Максим Решетников. Троих пострадавших госпитализировали с ожогами.

"По информации краевого Минздрава, состояние троих пострадавших оценивается как ожоги первой - второй степени. У двоих первой - второй степени, у одного человека вторая - третья степень, преимущественно ожоги нижних конечностей", - сказала собеседница.

ТАСС