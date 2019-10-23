В России начнут продавать автомобили из Азербайджана

В России в ближайшее время должны начаться продажи автомобилей Khazar SD, сообщает Trend. Сборка этих машин на данный момент налажена на заводе на юге Азербайджана. Под брендом Khazar SD выпускаются иранские автомобили IKCO Dena.

Первая партия автомобилей будет насчитывать 10 экземпляров. Автомобили будут отправлены в Россию под брендом Made in Azerbaijan. Завод в Азербайджане был открыт в апреле прошлого года на основе соглашений между крупным иранским автопроизводителем Iran Khodro и азербайджанской компанией Azeurocar.

По данным «Российской газеты», одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на азербайджанские автомобили еще не оформлено. Седан Khazar SD оснащается 1,7-литровым бензиновым мотором. Мощность агрегата составляет 115 лошадиных сил. Длина автомобиля составляет 4558 мм, а ширина — 1720 миллиметров.

В Россию в 2007–2009 годах поставлялся седан Samand — первый национальный автомобиль Ирана, который производился Iran Khodro (IKCO) с использованием местных деталей. Иранская модель построена на базе Peugeot 405. Ввоз прекратился после того, как в РФ были приняты более жесткие экологические нормы.

1news.az