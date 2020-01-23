1news.az
В мире
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В Сенате более двух часов зачитывали обоснование импичмента Трампа

Сегодня в 10:10 ~ 1 минута на чтение 136
В Сенате более двух часов зачитывали обоснование импичмента Трампа

В Сенате США более двух часов зачитывали обоснования импичмента Дональду Трампу, передают СМИ.

В своей речи глава обвинения Адам Шифф повторил всю историю проведения процесса. Однако никакой новой информации сенатор не предоставил. В конце выступления политик заявил, что президент США «нарушил клятву и свой конституционный долг». По мнению Шиффа, единственный выход из ситуации - это отстранение Трампа от должности.

Ранее Сенат Конгресса США принял резолюцию об ускоренном процессе импичмента. Согласно документу, у сторон есть по двадцать четыре часа на предоставление доказательств. После чего, они ответят на вопросы парламентариев и проведут дебаты о вызове свидетелей по делу.

1news.az

136

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ В мире

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены