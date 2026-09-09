СМИ: в аэропортах Британии из-за технического сбоя отменили 1,9 тыс. рейсов

Более 1,9 тыс. прибывающих и вылетающих рейсов отменены в аэропортах Великобритании из-за масштабного технического сбоя в управлении воздушным движением.

Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на компанию Cirium, занимающейся отслеживанием авиаперевозок.

Эксперты указывают на то, что отмена рейсов продолжает сбивать работу Хитроу, Гатвика, Станстеда, Лондон-Сити и других аэропортов.

Глава отвечающего за управление воздушным движением в Великобритании холдинга National Air Traffic Services (NATS) Мартин Ролф исключил возможность кибератаки. По его словам, будет проведено тщательное расследование произошедшего.

Регулирующий орган - Управление гражданской авиации Британии - потребовал от NATS предоставить полный отчет о случившемся, прежде чем рассматривать вопрос о необходимости "принятия дальнейших мер для обеспечения безопасной и надежной работы системы управления воздушным движением" в Соединенном Королевстве.

Согласно заявлению Ryanair - крупнейшей бюджетной авиакомпании в Европе, задержки или отмены более 200 рейсов затронули до 150 тыс. пассажиров. British Airways вынуждена была отменить или перенаправить более 100 рейсов и прогнозирует, что сбои продолжатся и в среду. По свидетельству EasyJet, некоторые из ее рейсов "не могут быть выполнены" из-за проблем с управлением воздушным движением. Это вызвало задержки рейсов по всей Европе.

По сведениям NATS, проблема "с системой обработки рейсов" была обнаружена около 13:00 местного времени во вторник и была "полностью устранена" к 19:00. Считалось, что техническая проблема затронула только вылетающие рейсы, но поскольку самолеты не могли покинуть переполненные аэропорты, прибывающие рейсы пришлось также отменять.

Источник: ТАСС