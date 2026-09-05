Владимир Путин встретился со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле

Президент России Владимир Путин начал встречу в Кремле со специальным представителем президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, прибывшими в Москву для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

Бизнес-джет с американскими переговорщиками приземлился в столичном аэропорту Внуково, где их встретил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Позднее кортеж прибыл в Кремль. Данный визит проходит на фоне поездок делегации в Москву и Киев для обсуждения путей урегулирования и новых идей Вашингтона относительно возможного мирного соглашения. Для Уиткоффа эта очная встреча с российским лидером стала восьмой, а для Кушнера — третьей.