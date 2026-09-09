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Иран намерен запретить проход через Ормуз нарушившим запретную зону судам

First News Media15:30 - Сегодня
Иран намерен запретить проход через Ормуз нарушившим запретную зону судам

Иран навсегда запретит проход через Ормузский пролив всем судам, которые войдут в объявленную Тегераном запретную зону акватории.

Об этом заявил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) Хосейн Мохеби.

«В случае прохода любого судна через запретную зону Ормузского пролива, точные координаты которой будут объявлены дополнительно, предоставление этому судну любых морских, страховых и логистических услуг прекращается. Оно будет лишено права даже при последующих попытках прохода через Ормузский пролив», — цитирует его агентство Fars.

По словам Мохеби, запретной зоной будет объявлен район восточнее Ормузского пролива, включая районы порта Чабахар и части Оманского и Аравийского морей.

Источник: ТАСС

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