В этом году в первый класс пойдут более 124 тысяч детей

Завершился процесс электронного приема детей в I класс на 2026-2027 учебный год.

В Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию в ответ на запрос АЗЕРТАДЖ сообщили, что процесс электронного приема, проводившийся с 6 мая, завершился 3 сентября.

В рамках приемной кампании был успешно оформлен прием в первый класс более 124 тысяч детей.

Процесс электронного приема в первый класс осуществлялся через соответствующую электронную систему, которая предоставила родителям возможность оформить зачисление своих детей в общеобразовательные учреждения в электронном формате.