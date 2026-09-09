 В рамках проекта «Əmanətə Sədaqət» для детей шехидов проведено мероприятие, посвящённое Дню знаний - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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В рамках проекта «Əmanətə Sədaqət» для детей шехидов проведено мероприятие, посвящённое Дню знаний - ФОТО - ВИДЕО

First News Media15:05 - Сегодня
В рамках проекта «Əmanətə Sədaqət» для детей шехидов проведено мероприятие, посвящённое Дню знаний - ФОТО - ВИДЕО

В рамках проекта «Əmanətə Sədaqət», организованного ОАО «Аzərlotereya» совместно с Общественным объединением поддержки семей шехидов «Zəfər» при поддержке Министерства науки и образования Азербайджанской Республики, состоялось мероприятие, посвящённое Дню знаний, для детей шехидов, поступивших в этом году в высшие учебные заведения.

На мероприятии, прошедшем в Ичеришехер, за совместным завтраком собрались более 30 молодых людей, ставших студентами.

На мероприятии выступили председатель Правления ОАО «Аzərlotereya» Осман Каракуш, председатель Общественного объединения поддержки семей шехидов «Zəfər» Севиндж Ализаде и председатель Правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Руфат Махмуд.

В своих выступлениях они высоко оценили достижения молодых людей и пожелали им успехов на новом этапе их жизни — в студенческие годы. Особое внимание было уделено важности поддержки семей шехидов, а также расширения возможностей молодёжи для получения образования и личностного развития.

Затем был продемонстрирован видеоролик, посвящённый проекту «Əmanətə Sədaqət». Участники оставили свои пожелания на специальной доске и сделали памятные фотографии.

В продолжение дня участники отправились на экскурсию по Ичеришехер под руководством заслуженного работника культуры, известного ведущего Рахиба Азери. Во время экскурсии молодые люди познакомились с историческими улицами и достопримечательностями, получили подробную информацию об архитектурных памятниках, истории Ичеришехер и богатом культурном наследии Азербайджана. В завершение мероприятия студентам были вручены подарки.

Отметим, что проект «Əmanətə Sədaqət» реализуется уже на протяжении пяти лет. Его цель — поддержка интеллектуального и эмоционального развития детей шехидов, отдавших жизнь за Родину, расширение их образовательных и социальных возможностей, а также создание условий для интересного и содержательного проведения летних каникул.

За эти годы проект охватил 231 студента. 73 из них уже окончили высшие учебные заведения, а в этом году студентами стали ещё 37 молодых людей.

В рамках проекта для молодёжи были организованы летние лагеря в Азербайджане, Турции, Австрии и Германии. Во время лагерей участники посещали музеи и исторические памятники, совершали поездки в различные регионы, принимали участие в тренингах по планированию карьеры, личностному развитию, командной работе и лидерству. Кроме того, для молодых людей проводились различные спортивные и интеллектуальные соревнования.

В рамках проекта «Əmanətə Sədaqət» покрываются расходы на обучение и проживание детей шехидов, получающих образование в государственных высших учебных заведениях Турции, а также расходы на проживание детей шехидов, обучающихся в высших учебных заведениях Азербайджана. Цель проекта — поддержка интеллектуального и эмоционального развития детей шехидов, отдавших жизнь за Родину, а также создание условий для интересного и содержательного проведения ими летних каникул.

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