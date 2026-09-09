В Мадриде состоялось открытие международной выставки искусств MAMA «Мать-природа» - ФОТО

В Фонде Понс в Мадриде состоялась церемония открытия международной выставки искусств MAMA «Мать-природа».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в церемонии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, Арзу Алиева, члены аккредитованного в Испании дипломатического корпуса, деятели искусств и представители местной общественности.

Международная выставка искусств MAMA «Мать-природа», реализованная по идее вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, объединяя художников, представляющих различные страны и культуры, привлекает внимание к важности связи между людьми и природой, а также охраны окружающей среды.

Проект впервые был представлен в 2024 году в Баку, в Центре Гейдара Алиева, в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Впоследствии выставка обрела международный масштаб и была продемонстрирована в Манаме, Риме, Лондоне, Тбилиси, Берлине, Тиране, Женеве и Риге.

На этот раз выставка представлена в Мадриде при совместной организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и посольства Азербайджана в Испании.

Выступивший на церемонии открытия посол Азербайджана в Испании Рамиз Гасанов сообщил, что проект MAMA «Мать-природа» является международной художественной инициативой, исследующей глубокую связь между искусством и человечеством. Он отметил, что проект привлекает внимание к экологическим вызовам современности. Посол поблагодарил автора идеи проекта Лейлу Алиеву за проведение выставки в Мадриде, выразил надежду на то, что экспозиция будет способствовать не только повышению интереса к искусству, но и формированию у посетителей чувства большей ответственности и заботы по отношению к окружающей среде.

Выступивший затем начальник Главного управления Министерства иностранных дел, Европейского Союза и сотрудничества Королевства Испания по Северной Америке, Восточной Европе, Азии и Тихому океану Луис Фонсека Санчес подчеркнул, что его страна является краем искусства, творчества и культуры. Он отметил, что именно благодаря этому открываются новые возможности для диалога и сотрудничества с такими партнерами, как Азербайджан. Испания также является одной из стран с наиболее обширными охраняемыми природными территориями в Европе. Эти территории доступны для тысяч посетителей, что свидетельствует о формировании общества, осознающего значимость охраны экосистем и биоразнообразия.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева в своем выступлении рассказала о значении международного проекта MAMA «Мать-природа». Напомнив о том, что эта выставка впервые была продемонстрирована в Баку в рамках COP29, Лейла Алиева сказала, что впоследствии экспозиция организовывалась в различных странах мира, неся в себе важное послание, связанное с природой, окружающей средой и нашим общим будущим.

«Природа – наша мать. Она дарует нам землю, воду и воздух. Однако, несмотря на все это, мы, люди, продолжаем наносить вред этим благам, дарованным природой. Эта выставка — очередной шаг к лучшему будущему», — добавила вице-президент Фонда.

Отметим, что выставка будет открыта для посетителей с 9 по 18 сентября.

В экспозиции экспонируются произведения известных современных художников из Азербайджана, Испании, Италии, Латвии, Украины, Грузии, Соединенного Королевства, Германии и других стран.