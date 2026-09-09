Глава МИД: начало процесса по TRIPP ожидается в 2027 году

Основные переговоры по проекту TRIPP (Маршрут Трампа) ведутся между США и Арменией, однако его реализация без участия Азербайджана невозможна.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов журналистам на полях открытия высокого уровня IV Климатической недели (CW4) в Баку.

По словам главы МИД, американские партнеры регулярно информируют азербайджанскую сторону о ходе переговоров.

"Основные переговоры по TRIPP ведутся между США и Арменией, и это естественно. Вместе с тем американские партнеры регулярно информируют Азербайджан, поскольку реализация проекта без участия нашей страны невозможна. Согласно предоставленной нам информации, процесс успешно продолжается", — сказал Байрамов.

Министр сообщил, что ранее начало процесса ожидалось до конца текущего года, однако, согласно последней информации, оно намечается на 2027 год.

"Считаем этот проект очень важным для Азербайджана, Армении и всего региона, а также для международного партнерства", — подчеркнул он.

Байрамов также сообщил, что Азербайджан уже приступил к восстановлению железных дорог на территории Нахчыванской Автономной Республики.

По его словам, существуют международные партнеры, заинтересованные в участии в этом проекте. Вместе с тем Азербайджан самостоятельно предпринимает необходимые шаги для его реализации.

Источник: Report