Погибший в «Шеки яйласы» Джошгун Мамедов оказался участником Отечественной войны и готовился к свадьбе - ОБНОВЛЕНО

31-летний Джошгун Мамедов, погибший накануне в результате трагического инцидента в центре отдыха и развлечений «Шеки яйласы», оказался участником Отечественной войны.

Близкие молодого человека, потерявшего жизнь в результате происшествия на линии зиплайна, сообщили в социальных сетях, что он был обручен.

По имеющейся информации, Джошгун работал в охранной структуре, а в конце этого месяца у него должна была состояться свадьба.

13:38

Накануне в центре отдыха «Шеки Яйласы», расположенном в Шеки, в результате обрыва троса на канатной дороге погибли два человека.

Как передает 1news.az со ссылкой на Bakupost, один из погибших - Учал Асиф оглу Байрамов - всего за день до трагедии отметил первую годовщину своей свадьбы.

Отметим, что в результате происшествия на месте скончались житель села Зерна Гахского района Джошгун Джейхун оглу Мамедов (1996 года рождения) и 27-летний Учал Асиф оглу Байрамов.

По факту в прокуратуре Шекинского района проводится расследование.