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ВОЗ раскрыла, как курение влияет на способность мужчин и женщин иметь детей

Феликс Вишневецкий14:20 - Сегодня
ВОЗ раскрыла, как курение влияет на способность мужчин и женщин иметь детей

Курение, по всей вероятности, снижает шансы забеременеть — риск бесплодия у курящих женщин на 40% выше, чем у некурящих.

«Каждого, кто планирует беременность, мы призываем отказаться от курения и улучшить свое здоровье, в том числе репродуктивное», — цитирует Служба новостей ООН Керстин Шотте, сотрудника Инициативы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака.

ВОЗ определяет бесплодие как неспособность достичь беременности после 12 месяцев регулярных половых отношений без использования контрацептивных средств — каждый шестой житель планеты сталкивается с этой проблемой.

В своем новом докладе ВОЗ обобщает собранные за десятилетия доказательства связи между употреблением табака и бесплодием у женщин, а также негативного влияния табака на качество спермы и сексуальные функции у мужчин. В ВОЗ также отмечают, что влиять на фертильность может и пассивное курение, то есть в группу риска могут попасть и некурящие.

Авторы доклада призывают курящих женщин избавиться от вредной привычки, подчеркивая, что у бросивших курить риск бесплодия на 25% ниже, чем у тех, кто не сделал это.

Курение также может снижать шансы на успех в лечении бесплодия. Ранее результаты 21 исследования уже указывали на связь курения сигарет с меньшим числом живорождений, в том числе после вспомогательных репродуктивных технологий, таких как экстракорпоральное оплодотворение. Данные также свидетельствуют о том, что курение может примерно вдвое снижать вероятность успешного исхода.

Подчеркивается, что речь идет не только о женщинах. Обзор 44 исследований, в которых участвовали более 60 тысяч мужчин, показал, что курение связано с нарушениями репродуктивной функции, включая аномалии спермы и сексуальную дисфункцию. Данные показали, что курящие мужчины чаще страдали от эректильной дисфункции, проблем с эякуляцией и качеством спермы, включая отсутствие сперматозоидов, их плохую подвижность и аномальную форму.

Отмечается, что хотя данные о вреде электронных сигарет (также известных как вейпы), кальянов, бездымного табака и других новых продуктов пока еще формируются, в ВОЗ предупреждают, что они также могут представлять риск для репродуктивного здоровья и этот вопрос требует дальнейших исследований.

В публикации ВОЗ рекомендуется медицинским работникам обсуждать репродуктивные риски употребления табака с отдельными лицами и парами, планирующими беременность.

Специалисты также призывают помогать курящим избавляться от этой привычки с помощью доказавших свою эффективность методов.

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