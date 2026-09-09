Александр Шаровский похоронен на Второй Аллее почётного захоронения - ОБНОВЛЕНО

Народный артист Азербайджана, режиссёр и актёр Александр Шаровский похоронен на Второй Аллее почётного захоронения.

Церемония прощания с артистом состоялась в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна, с которым его многие годы связывала профессиональная деятельность.

Александр Шаровский ушёл из жизни 9 сентября. Он много лет работал в Русском драматическом театре в качестве режиссёра и актёра, внеся значительный вклад в развитие театрального искусства Азербайджана.

14:35

В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана, режиссёром и актёром Александром Шаровским.

После завершения траурного мероприятия Александра Шаровского похоронят на Второй Аллее почётного захоронения.

Александр Шаровский ушёл из жизни 9 сентября. Он многие годы был связан с Русским драматическим театром, где работал режиссёром и актёром.