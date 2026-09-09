Установлены обстоятельства трагического случая в зоне отдыха «Шеки Яйласы»

Стали известны детали трагического инцидента, произошедшего в зоне отдыха «Шеки Яйласы» (Şəki Yaylası) и унесшего жизни двух молодых мужчин.

Как сообщает Oxu.аz, трагедия произошла во время использования двухроликовой канатной установки типа зиплайн - экстремального аттракциона, предполагающего скоростной спуск по тросу на большой высоте.

Согласно поступившей информации, жители Баку - 31-летний Джошгун Мамедов и 27-летний Уджал Байрамов - приехали в город Шеки на отдых. Перед тем как молодые люди воспользовались канатной установкой, техническое состояние троса и других элементов конструкции не было проверено. Во время движения по канату подвесной ролик сошел с троса, что привело к падению обоих мужчин с большой высоты.

В результате инцидента оба молодых человека скончались на месте.