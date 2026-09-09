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Политика

Пакистан и Азербайджан намерены расширять сотрудничество

First News Media14:00 - Сегодня
Пакистан и Азербайджан намерены расширять сотрудничество

Сотрудничество между Пакистаном и Азербайджаном не должно ограничиваться военной сферой — необходимо также укреплять связи и взаимодействие между народами двух стран.

Об этом Report заявил министр по делам диаспоры и развития человеческих ресурсов Пакистана Чаудхури Салик Хуссайн.

Министр, принявший участие в 1-м Форуме мусульманской диаспоры стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Анкаре, отметил, что участие 48 из 57 мусульманских стран в этом международном мероприятии является хорошим показателем.

«Первая международная инициатива, реализованная по инициативе Турции, заслуживает высокой оценки. Практически у всех мусульманских стран есть крупные диаспоры, однако, похоже, до сих пор никто не задумывался над такой идеей. Следующим шагом должно стать более тесное сотрудничество между нами. Например, если какой-либо стране необходима рабочая сила, другая мусульманская страна может оказать ей помощь и поддержку», — сказал он.

Салик Хуссайн также рассказал о встрече с председателем Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой Фуадом Мурадовым, выразив солидарность Пакистана с Азербайджаном во всех областях.

«До этой встречи я не представлял, что существует так много направлений для сотрудничества с Азербайджаном. Мы обменялись множеством идей — о том, как наши диаспоры могут помогать и поддерживать друг друга, а также о путях укрепления присутствия и деятельности наших диаспор в других странах мира», — отметил министр.

Он подчеркнул, что Фуад Мурадов пригласил его посетить Азербайджан в конце года.

«Мы сможем обсудить новые направления сотрудничества в сфере диаспоры. В Баку мы подпишем Меморандум о сотрудничестве. Этот документ позволит нам значительно расширить взаимодействие», — сказал Салик Хуссайн.

Министр также напомнил, что Пакистан всегда поддерживал Азербайджан по карабахскому вопросу и продолжит делать это в будущем как на региональном, так и на международном уровнях.

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