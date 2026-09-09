Дело о взятках за документы о нетрудоспособности направлено в суд в Баку

Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении учредителя и директора ООО «Seymur-M», главного врача принадлежащей этому обществу клиники General Hospital Рустама Исмаил оглу Микаилова и работавшей участковым врачом в городской поликлинике № 42 (бывшая № 13) города Баку Самаи Асиф гызы Ашрафовой. Дело направлено для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Как сообщили в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджанской Республики, предварительным следствием установлены обоснованные подозрения в том, что в 2017–2024 годах, в период работы в указанных должностях, Рустам Микаилов и Самая Ашрафова, злоупотребляя служебными полномочиями, получали от многочисленных обратившихся к ним лиц взятки в различных размерах и представляли им медицинские документы о временной утрате трудоспособности без прохождения соответствующих обследований, на основании которых выплачивались пособия. Рустам Микаилов также подозревается в легализации полученных в качестве взяток денежных средств.

На основании собранных доказательств Рустаму Микаилову предъявлено обвинение по статьям 193-1.3.2 (легализация имущества в значительном размере, добытого преступным путём), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия), 311.3.1, 311.3.2 (получение взятки повторно, группой лиц по предварительному сговору) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, Самае Ашрафовой — по статьям 308.2, 311.3.1, 311.3.2 и 313 того же кодекса. В отношении обоих избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции.

Кроме того, принято решение о начале производства по применению уголовно-правовых мер в отношении юридического лица — ООО «Seymur-M», на имущество, принадлежащее Рустаму Микаилову, наложен арест.

Уголовное дело в отношении других лиц, участвовавших в совершении этих деяний, выделено в отдельное производство, предварительное следствие по нему продолжается.