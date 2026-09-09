Песков: Путин и Трамп обсуждали организацию трехстороннего саммита с КНР

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсуждали организацию трехстороннего саммита между Россией, Китаем и США на АТЭС.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

«Безусловно, <...> ранее тоже такая потенциальная возможность упоминалась, и такая возможность будет», – подчеркнул представитель Кремля.

8 сентября главы государств провели телефонный разговор. Темой их диалога стал обмен мнениями по итогам поездок спецпредставителей американского президента Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев 5–6 сентября. Итоги пребывания американских переговорщиков были «оценены со знаком плюс». Работа по этому каналу, как и по некоторым другим, будет продолжена.

Источник: Ведомости