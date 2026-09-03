Нетаньяху заявил о необходимости смены власти в Иране

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что одной из главных задач страны на данном этапе является свержение действующего режима в Иране. По его словам, Израиль способен добиться этой цели уже в обозримом будущем.

«Я убеждён, что мы способны раз и навсегда устранить эту угрозу — то есть свергнуть режим в Тегеране. Это главная цель, которая ещё остаётся перед нами, и её достижение уже близко. Это не невозможно и вполне достижимо», — заявил Нетаньяху. Его слова распространила канцелярия премьер-министра.

Глава израильского правительства также утверждает, что Исламская Республика сейчас находится в наиболее уязвимом положении за всю свою историю и фактически борется за выживание.

Обращаясь к противникам Израиля, Нетаньяху заявил, что у его страны достаточно сил, решимости и внутреннего единства, чтобы одержать победу.

Заявление прозвучало во время встречи с министром обороны Исраэлем Кацем, начальником Генштаба ЦАХАЛа Эялем Замиром и другими представителями армейского руководства. Совещание прошло накануне Рош ха-Шана — еврейского Нового года, который в этом году отмечается 11–13 сентября.