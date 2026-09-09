Карта как политика: почему ООН решила «исправить» изображение мира

- ООН решила пересмотреть привычный образ мира: 164 страны поддержали инициативу «Исправить карту»;

- Что такое проекция Меркатора и почему она делает Африку визуально меньше, а северные территории - больше?

- может ли карта быть действительно нейтральной, если она способна влиять на наше представление о мире?

Карта кажется одним из самых нейтральных способов показать мир. Но то, как на ней выглядят страны и регионы, способно влиять на то, как люди воспринимают их значение, масштаб и даже место в мировой истории. Именно вокруг этого тезиса развернулся необычный спор в ООН - и он оказался гораздо более политическим, чем может показаться на первый взгляд.

4 сентября Генеральная Ассамблея ООН на своей 80-й сессии приняла резолюцию «Исправить карту: восстановить баланс глобального картографического отображения и способствовать справедливому представлению регионов мира, в особенности Африки».

За документ проголосовали 164 страны, против - одна: США. Еще шесть государств - Эстония, Грузия, Литва, Молдавия, Сербия и Украина - воздержались.

Инициатором выступил Того от имени Африканской группы при активной поддержке Африканского союза.

На первый взгляд речь идет о картографии. В действительности - о том, кто и каким образом формирует визуальное представление о мире.

Когда карта искажает реальность

Главная претензия африканской стороны касается проекции Меркатора - одной из самых распространенных способов изображения земного шара на плоскости.

Аргумент африканской стороны заключается в том, что широкое использование карт в проекции Меркатора систематически искажает реальные размеры Африки и других экваториальных регионов в сторону уменьшения. Это на протяжении поколений формирует искаженное ментальное восприятие мира.

Проблема известна давно: чем дальше территория находится от экватора, тем сильнее она визуально увеличивается. В результате Европа, Северная Америка и северные районы Евразии на привычной карте выглядят значительно крупнее, чем они есть в действительности, тогда как Африка и другие экваториальные регионы оказываются визуально уменьшены.

Иными словами, в проекции Меркатора:

Африка выглядит меньше своих реальных размеров;

Европа выглядит значительно крупнее по сравнению с Африкой;

Северная Америка и северная часть Евразии аналогично преувеличены;

экваториальные регионы визуально сжаты.

Показательный пример - Гренландия, которая на карте Меркатора может казаться сопоставимой с Африкой. На самом деле Африка примерно в 14 раз больше Гренландии.

Сама по себе эта особенность не является ошибкой картографов. Проекция Меркатора создавалась прежде всего для навигации: она хорошо сохраняет углы и направления - лучше с XVI века пока ничего не придумали.

Проблема возникает тогда, когда карту, удобную для одной практической задачи, начинают воспринимать как объективную картину относительных размеров мира.

Именно здесь технический вопрос превращается в политический.

Того и поддержавшие инициативу страны утверждают, что карты не являются просто техническими объектами, поскольку они влияют на то, как общество воспринимает мир. Поколения людей формировались под воздействием подобного визуального представления. Поэтому карты влияют не только на географические знания, но и на образование, историческую память и восприятие относительной значимости регионов.

В резолюции предлагается шире использовать равновеликие проекции, включая Equal Earth («Равная Земля»), разработанную в 2018 году. Она позволяет значительно точнее передавать соотношение площадей континентов.

При этом ООН не объявляет проекцию Меркатора неправильной и не требует заменить ее единой новой картой. Более того, документ прямо не затрагивает государственные границы, суверенитет или территориальный статус.

Что на самом деле меняет резолюция

Непосредственно - немного. Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН такого рода не имеют юридически обязательной силы. Документ не заставляет государства отказаться от Меркатора, не устанавливает новую обязательную карту мира и не меняет ни одной границы.

Но политический сигнал гораздо серьезнее.

Генассамблея фактически поддержала идею о том, что способ изображения мира имеет значение. Карта может быть технически корректной для одной цели и одновременно вводить в заблуждение, если ее используют как универсальное представление о географии.

Речь идет прежде всего об образовании, публичной информации, издательской продукции и цифровой картографии. И если эта логика будет последовательно распространяться на карты, учебники, музеи и онлайн-сервисы, со временем она способна изменить привычное визуальное восприятие мира.

Однако за картографией стоит более крупный политический процесс.

Африканские государства и другие страны Глобального Юга в последние годы все активнее ставят под вопрос структуры и представления, сформированные в период, когда международный порядок во многом определялся западными державами. Отсюда - требования реформировать международные финансовые институты и Совет Безопасности ООН, пересмотреть колониальное наследие, добиться большего представительства и изменить исторические нарративы.

«Исправление карты» вписывается в ту же логику.

В этом смысле речь идет не столько о том, чтобы заменить одну проекцию другой, сколько о попытке изменить сам подход к тому, что считается нейтральным изображением мира.

Почему США выступили против

Именно политический контекст, а не преимущества или недостатки равновеликой картографии, объясняет американское голосование.

Вашингтон выступил против резолюции, поскольку увидел в ней часть более широкой идеологической повестки, связанной с такими понятиями, как репарации и «когнитивная справедливость».

Представитель США заявил, что ООН должна концентрироваться на международном мире, процветании и добрососедских отношениях, а не на инициативах, которые Вашингтон считает символическими или идеологическими. США также предупредили, что подобные документы могут подрывать авторитет организации.

Таким образом, американское «нет» следует рассматривать прежде всего как политическое возражение против контекста резолюции, а не как отрицание того факта, что Меркатор искажает размеры территорий на высоких широтах.

Показательно, что Великобритания, напротив, поддержала документ, хотя и выразила оговорки относительно трактовки исторических картографических проекций как проявления исторической несправедливости. Лондон также обратил внимание на потенциально чувствительные вопросы, которые могут возникнуть при использовании политических карт на основе Equal Earth, в частности в отношении Крыма.

Тем не менее британская сторона поддержала резолюцию, поскольку она сама по себе не определяет политические границы.

Мир не перерисовали - но спор о нем изменился

ООН не «перерисовала мир» и не запретила карту Меркатора. Резолюция не меняет границ и не создает новой обязательной системы картографии.

Ее значение в другом.

Впервые на таком уровне Генеральная Ассамблея столь отчетливо связала картографическое изображение, образование, историческую память и политическое восприятие мира. А почти единогласное голосование показало, насколько широкую поддержку получила сама идея пересмотра привычных западноцентричных способов представления глобального пространства.

Для Африки это вопрос видимости и справедливого представления. Для Глобального Юга - еще один элемент более масштабного требования пересмотреть наследие прежнего международного порядка. Для США - пример того, как ООН, по мнению Вашингтона, все чаще выходит за пределы своих ключевых функций.

И, пожалуй, главный вывод здесь не в том, какую именно карту теперь следует повесить на стену.

Карта никогда не была просто изображением мира. Вопрос в том, чьими глазами этот мир на ней виден.