В Стокгольме прошла презентация сборника CRY Гюнель Анаргызы и Лейлы Бегим – ФОТО

В Стокгольме под эгидой Фонда поддержки Азербайджанской диаспоры в рамках проекта «Мост между Азербайджаном и Швецией» прошла презентация книги CRY азербайджанских писательниц Гюнель Анаргызы и Лейлы Бегим.

Как сообщает 1news.az, в сборник CRY вошли «Карабахские рассказы» Гюнель Анаргызы и поэма «Плач по Карабаху» Лейлы Бегим в переводе на английский переводчика Гюльнары Холл. Лейла Бегим отметила серьезность посыла этой книги. Это передаёт не только содержание, но и название книги CRY, и обложка , на которой использована иллюстрация французского художника Рене Винсент Балтзингера , отразившего на холсте ходжалинскую трагедию азербайджанского народа.

«Мы хотим быть услышаны», - отметила Лейла Бегим в своём выступлении. Писатель Гюнель Анаргызы отметила, что с надеждой смотрит на то, что в будущем будет издано много других важных книг, и карабахская проблема найдет свое справедливое решение. На мероприятии также выступили представитель посольства Азербайджана в Швеции Вагиф Сеидбеков, представитель Фонда поддержки Азербайджанской диаспоры Хыдыр Кязимов, главный исполнительный директор и член правления Торговой палаты Швеции по России и странам СНГ Хейнс Шогрен и другие.

А.А.