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«Используем все рычаги»: Пашинян анонсировал законодательные меры для смещения Гарегина II

Редакция 1news14:25 - Сегодня
«Используем все рычаги»: Пашинян анонсировал законодательные меры для смещения Гарегина II

Власти Армении намерены задействовать законодательные и другие механизмы, чтобы добиться ухода Католикоса всех армян Гарегина II с поста.

Об этом премьер-министр Никол Пашинян заявил на брифинге в правительстве.

По его словам, для этого будет создана специальная комиссия, которая займется положениями скандального доклада об Армянской Апостольской церкви, подготовленного по заказу властей. По итогам ее работы предполагается внести законодательные изменения.

"Будет создана комиссия по расследованию, которая пройдет по всем этим пунктам. В результате этого должны быть законодательные изменения, по которым захват Церкви должен быть прекращен. И верующая паства должна стать полноценным участником управления Церковью", — сказал Пашинян.

Документ под названием "О кризисе, возникшем в Армянской Апостольской церкви в результате деятельности фактического руководителя Церкви и ряда высокопоставленных священнослужителей, и путях его решения" 24 сентября 2026 года представил Центр общественных связей и информации аппарата премьер-министра Армении.

Пашинян заявил, что верующие должны получить более значительную роль в управлении Церковью, в том числе при назначении настоятелей. По его словам, такой порядок соответствует традициям ААЦ, в отличие от "принятия решений через агентов КГБ".

При этом премьер подчеркнул, что власти намерены действовать на основании Конституции, согласно которой отношения Армянской Апостольской церкви и государства регулируются законом.

Отдельно Пашинян затронул вопрос финансовой прозрачности Церкви.

"Верующие должны знать, сколько копеек вошло в Церковь, сколько было потрачено и почему", — сказал он.

Премьер также вновь потребовал ухода Гарегина II с поста Католикоса всех армян.

"Кто он такой, чтобы сидеть в нашей святая святых", — заявил Пашинян.

Отношения между властями Армении и Армянской Апостольской церковью резко обострились после критических высказываний Пашиняна в адрес духовенства и его инициативы изменить порядок избрания Католикоса.

На фоне конфликта были арестованы главы трех епархий — архиепископы Баграт Галстанян и Микаэл Аджапахян, епископ Мкртыч Прошян, а также руководитель канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина Аршак Хачатрян.

Новый виток противостояния произошел в конце ноября 2025 года, когда группа иерархов ААЦ призвала Гарегина Второго добровольно отказаться от престола. В январе 2026 года премьер-министр Никол Пашинян подписал с десятью епископами так называемую "дорожную карту благоустройства" Армянской Апостольской церкви. Позднее Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело после решения Гарегина II лишить сана одного из этих епископов — Геворка Сарояна (в миру — Арман Сароян).

20 августа 2026 года правительство Армении одобрило программу деятельности до 2031 года, в которой среди целей в отношении ААЦ указаны отстранение Гарегина II и принятие нового устава Церкви.

Источник: Sputnik Армения

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