«Vətənə sevgi»: Очередной тизер художественного фильма «44» - ВИДЕО

В преддверии премьеры художественного фильма «44» подготовлено 12 тизеров, которые зрители уже увидели и увидят в самые ближайшие дни.

«Представляем вашему вниманию тизер «Vətənə sevgi» художественного фильма «44», - отмечает в Instagram помощник президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, делясь в социальной сети восьмым из 12 тизеров.

Отметим, что с 15 октября показ фильма «44» стартует во всех кинотеатрах страны.