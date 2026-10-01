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Трамп: второй пилот Flydubai был «либо террористом, либо невменяемым»

Редакция 1news14:50 - Сегодня
Трамп: второй пилот Flydubai был «либо террористом, либо невменяемым»

Второй пилот самолета Flydubai, совершившего экстренную посадку в Саудовской Аравии, был «либо террористом, либо невменяемым», заявил президент США Дональд Трамп, комментируя вчерашний инцидент на борту самолета, совершившего экстренную посадку в Саудовской Аравии по пути из Дубая в Тель-Авив.

«По всей видимости, он был либо террористом, либо невменяемым человеком, и он ударил пилота ножом», — заявил американский лидер журналистам в Белом доме.

Трамп отметил, что провел длительную беседу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по поводу этого происшествия, и тот сообщил ему подробности случившегося.

Согласно переданной израильским премьером информации, находившийся на борту израильский сантехник услышал крики из кабины пилотов и вмешался в ситуацию. Трамп подчеркнул, что этот пассажир ранее никогда не управлял самолетом.

«Он взял штурвал, потянул его на себя и выровнял самолет, прежде чем тот успел упасть», — рассказал глава Белого дома.

По словам Трампа, Нетаньяху также сообщил ему, что пассажир узнал о том, как действовать в чрезвычайной ситуации, из телевизионной программы, которую он часто смотрел.

При этом президент США подчеркнул, что не может подтвердить достоверность этой информации. «Вот такая история до меня дошла. Не знаю, правда ли это», — заявил он.

Официальный представитель Госдепартамента США подтвердил, что на борту самолета, выполнявшего рейс Дубай — Тель-Авив и совершившего экстренную посадку в Саудовской Аравии, находились четверо американских граждан.

Ранее израильские СМИ сообщили, что самолет, следовавший из Дубая в Тель-Авив, находясь в воздушном пространстве Иордании, сначала подал общий код чрезвычайной ситуации «7700», а затем код «7500», означающий захват воздушного судна.

Телеканал «Channel 12» сообщил, что инцидент произошел из-за драки между двумя пилотами, управлявшими пассажирским авиалайнером. По данным телеканала, второй пилот был гражданином Омана и, ударив ножом другого пилота, добивался падения самолета.

Позже СМИ сообщили, что второй пилот, предположительно гражданин Омана, многократно ударил ножом командира воздушного судна, а бортпроводники и некоторые пассажиры, взломав дверь кабины пилотов, ворвались внутрь и обезвредили второго пилота.

Премьер-министр Израиля заявил, что специалисты выявили признаки того, что «один из пилотов намеревался разбить самолет».

Принадлежащая ОАЭ авиакомпания Flydubai сообщила, что причина драки в кабине пилотов самолета, выполнявшего рейс Дубай — Тель-Авив, неясна.

Источник: Anadolu

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