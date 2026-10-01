Сеть онлайн-казино с оборотом более 5 млн манатов раскрыли в Баку - ВИДЕО

Сотрудники Главного управления по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел продолжают проводить оперативно-технические мероприятия, направленные на предотвращение незаконной деятельности в киберпространстве, в том числе организации незаконных онлайн-игр на деньги с использованием интернет-информационных ресурсов, а также легализации денежных средств, полученных в результате этой деятельности.

В ходе очередного мероприятия были установлены и задержаны Хагани Ализаде, Вусал Тагиев, Асим Зейнал, Эмин Махмудов, Султанали Байрамов и Турал Керимли, подозреваемые в организации незаконных онлайн-игр на деньги на территории страны, сообщает 1news.az со ссылкой на МВД.

В ходе расследования установлено, что указанные лица в арендованной ими квартире, расположенной в Ясамальском районе столицы, создали на запрещенном к использованию на территории страны интернет-ресурсе «chckeeper.net» виртуальные кассы под названиями «Tilk007», «Rahat001» и «Rahat98».

Установлено, что подозреваемые организовывали незаконные онлайн-ставки и азартные игры через профили «Jaguar casino» и «Rahat casino», а также с помощью платформ «WhatsApp» и «Telegram» привлекали участников и организовывали прием денежных средств.

В ходе осмотра квартиры были обнаружены и в установленном процессуальном порядке изъяты 55 мобильных телефонов, 177 банковских карт, использование которых в организации незаконной деятельности было установлено, а также другие электронные носители информации и материалы, имеющие доказательственное значение по делу.

В ходе расследования установлено, что общий оборот финансовых операций, проведенных задержанными при организации и управлении незаконной деятельностью в сфере онлайн-азартных игр, превысил 5 миллионов манатов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Каждый из членов группы привлечен к следствию в качестве обвиняемого. По решению суда в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по собранным материалам продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на правовую оценку установленных фактов, а также выявление механизма незаконной деятельности и финансовых операций.