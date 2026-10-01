Пашинян объяснил, почему власти Армении «забыли» о дате 27 сентября

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил, почему власти страны никак не отметили годовщину начала 44-дневной войны, а по армянскому Общественному телевидению в этот день транслировался концерт.

На брифинге 1 октября Пашинян, отвечая на соответствующий вопрос, заявил, что о войне непрестанно говорилось в течение 5 лет, не осталось темы, о которой бы не говорили. По мнению Пашиняна, в конце концов необходимо констатировать, что в истории Армении есть много дней, к которым в обществе не обращаются отдельно. Премьер отметил, что в стране учрежден единый день памяти погибших во имя родины.

Комментируя вызвавший негодование армянской общественности концерт по Общественному телевидению, Пашинян поинтересовался, не бывает ли концертов в другие дни? «Сегодня в этот день во время войны были многочисленные жертвы», — напомнил он, добавив, что «потом будет 9 ноября» (день окончания войны — ред.). «Хочу понять, через 8 или 10 лет 27 сентября можно будет транслировать концерт или нет?» — задался вопросом Пашинян.

В целом премьер полагает, что поскольку в армянской истории много трагических дат, может оказаться, что 360 дней в году — это дни трагедий.

Пашинян также отметил, что лексикон посланий должен соответствовать духу 8 августа (имеется в виду встреча в Вашингтоне).

Источник: News.am