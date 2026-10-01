В управлении образования рассказали о состоянии школьников, госпитализированных в Гяндже - ОБНОВЛЕНО

Сегодня во время учебного процесса в полной средней общеобразовательной школе №6 имени Джафара Джаббарлы в городе Гянджа несколько учащихся 4-го класса почувствовали себя плохо.

Руководство школы незамедлительно взяло вопрос под контроль, школьники были направлены в соответствующее медицинское учреждение».

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Гянджа-Дашкясанском региональном управлении образования.

Отмечено, что совместно с соответствующими структурами ведется расследование в целях выяснения причин происшествия. Состояние здоровья школьников находится под контролем учебного заведения и управления.

14:24

В Гяндже зафиксирован случай отравления.

Как передает 1news.az со ссылкой на APA, инцидент зарегистрирован в полной средней школе №6 имени Джафара Джаббарлы в городе Гянджа. Несколько учеников школы были доставлены в больницу с признаками отравления.