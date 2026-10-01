Пашинян допустил принятие предложения России о строительстве АЭС на 1 000 МВт

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил, что республика выберет проект АЭС мощностью 1 000 МВт для строительства новой станции.

"Раньше я говорил, что нам ничего больше модульной АЭС не нужно, и такова была наша позиция. Но сейчас в условиях этих изменений (рост потребления из-за развития ИИ - прим. ТАСС) мы должны понять [что делать], потому что модульной [АЭС] нам, скорее всего, уже не будет хватать. Они бывают до 600 МВт, но мы должны смотреть, что будет через 10 лет <...>. В ближайшие месяцы решим, не исключается, что станция в 1 000 МВт будет самым рациональным решением", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о предложении главы госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева построить в Армении АЭС мощностью 1 000 МВт.