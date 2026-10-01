Крупная партия нелегальной косметики задержана на границе

В результате мероприятий, осуществленных сотрудниками Товузского таможенного управления, были обнаружены косметические средства, которые пытались ввезти на территорию страны без декларирования таможенному органу.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно информации, на линии импортного контроля таможенного поста «Гырмызы Кёрпю» в грузовом отсеке транспортного средства, прошедшего через стационарную рентгеновскую установку, были зафиксированы подозрительные изображения.

В ходе проверки, проведенной сотрудниками таможни, было обнаружено 4 752 незадекларированных косметических средства.

По факту ведется расследование.