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Всемирный банк вложит $1,2 млрд в развитие Среднего коридора до лета 2027 года

Редакция 1news13:27 - Сегодня
Всемирный банк вложит $1,2 млрд в развитие Среднего коридора до лета 2027 года

Группа Всемирного банка (ВБ) намерена до июля 2027 года принять на себя инвестиционные обязательства на сумму 1,2 млрд долларов США в рамках содействия развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), также известного как Средний коридор.

Об этом заявила региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс.

Она отметила, что на текущий момент совокупный портфель действующих обязательств Группы ВБ по проектам, которые реализуются в зоне Среднего коридора, достигает 6,9 млрд долларов.

«Данные капиталовложения способствуют привлечению дополнительных 9,35 млрд долларов софинансирования от международных финансовых организаций и частных инвесторов, а также 2,2 млрд долларов собственных средств софинансирования от правительств стран-участниц», — подчеркнула Р. Прайс.

Напомним, что в соответствии с отчетом ВБ «Интеграция: Высококлассная торговая логистика вдоль Транскаспийского транспортного маршрута», ТМТМ требует привлечения более 25 млрд долларов США капиталовложений в физическую инфраструктуру до 2040 года. При этом приоритетными сферами для инвестирования выступают железнодорожные сети, морские порты и подъездная инфраструктура. Кроме того, около 30 млрд долларов США требуется выделить на «обеспечивающие» капиталовложения. В их число входят соединительные автомобильные и железнодорожные магистрали, интегрирующие коридор в национальные экономики, логистические узлы и внутренние терминалы для повышения скорости грузоперевозок, а также логистическое оснащение — подвижной состав (локомотивы и вагоны), погрузочно-разгрузочное оборудование и цифровые платформы, обеспечивающие непрерывное функционирование всей транспортной сети.

Источник: Report

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