1news.az
Экономика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Владимир Зеленский встретился с Ровнагом Абдуллаевым

30 Января, 2020 в 23:47 ~ 1 минута на чтение 171
Владимир Зеленский встретился с Ровнагом Абдуллаевым

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом компании SOCAR Ровнагом Абдуллаевым.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт главы украинского государства.

Глава государства отметил, что украинская власть будет способствовать реализации совместных с компанией SOCAR проектов в сферах поставки нефти и газа.

Стороны обсудили возможности инвестирования в газотранспортную отрасль Украины.

Владимир Зеленский отметил важность реализации договоренностей о работе компании SOCAR в Украине, которые были достигнуты во время его визита в Азербайджан в декабре прошлого года.

Во встрече также приняли участие вице-президент SOCAR Эльшад Насиров и руководитель представительства SOCAR в Украине Эльчин Мамедов.

1news.az

171

просмотр
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Экономика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены