Владимир Зеленский: Yaşasın Ukrayna, yaşasın Azərbaycan! - ВИДЕО

«Yaşasın Ukrayna, yaşasın Azərbaycan! («Да здравствует Украина, да здравствует Азербайджан!»).

Эти слова на азербайджанском языке произнес Президент Украины Владимир Зеленский во время официального приема, устроенного в его честь от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, на приеме также присутствовали первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева и первая леди Украины Елена Зеленская.

Президент Украины 16-17 декабря находился с первым официальным визитом в Азербайджане. В рамках визита состоялись переговоры с руководством Азербайджана о перспективах развития азербайджано-украинских отношений.

На пресс-конференции по итогам переговоров Президент Украины свое выступление тоже начал с приветствия на азербайджанском языке. «Günortanız xeyir», - так обратился Владимир Зеленский к присутствующим.

«Günortanız xeyir»: Владимир Зеленский заговорил в Баку на азербайджанском - ВИДЕО

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