1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Владимир Зеленский: Yaşasın Ukrayna, yaşasın Azərbaycan! - ВИДЕО

Сегодня в 14:03 ~ 1 минута на чтение 3101
Владимир Зеленский: Yaşasın Ukrayna, yaşasın Azərbaycan! - ВИДЕО

«Yaşasın Ukrayna, yaşasın Azərbaycan! («Да здравствует Украина, да здравствует Азербайджан!»).

Эти слова на азербайджанском языке произнес Президент Украины Владимир Зеленский во время официального приема, устроенного в его честь от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, на приеме также присутствовали первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева и первая леди Украины Елена Зеленская.

Президент Украины 16-17 декабря находился с первым официальным визитом в Азербайджане. В рамках визита состоялись переговоры с руководством Азербайджана о перспективах развития азербайджано-украинских отношений.

На пресс-конференции по итогам переговоров Президент Украины свое выступление тоже начал с приветствия на азербайджанском языке. «Günortanız xeyir», - так обратился Владимир Зеленский к присутствующим.

«Günortanız xeyir»: Владимир Зеленский заговорил в Баку на азербайджанском - ВИДЕО

1news.az

3 101

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены