«Внебрачный сын» Цискаридзе избит и выгнан матерью из дома - ФОТО

Издание «Комсомольская правда» сообщает о том, что называющий себя внебрачным сыном звезды российского балета Николая Цискаридзе 19-летний азербайджанец Тимур Акперов пережил ужасную ночь.

Студент актерского факультета Московского гуманитарного университета Тимур Акперов, утверждающий, что народный артист РФ Николай Цискаридзе приходится ему отцом, остался на улице – как оказалось, после откровенного признания, молодой человек подвергся травле со стороны самых близких ему людей, его избила и выгнала из дома родная мать.

«Комсомольская правда» отмечает, что Т.Акперов теперь не знает, где и на что ему жить, так как он не работает и по субботам посещает платные театральные курсы – кто теперь оплатит ему жилье и обучение, не известно.

В свою очередь, Telegram канал «НеМалахов» в связи с данной скандальной ситуацией опубликовал следующее сообщение: «Азербайджанская мама в нервах избила внебрачного сына Николая Цискаридзе и выгнала наследника из дома. Вся драма заключается в том, что женщина узнала, что молодой человек не раз становился участником передачи «Пусть говорят», когда ведущим шоу был Андрей Малахов. Ходили даже слухи, что Тимура связывают с шоуменом интимные отношения, причем Акперов сам это подтвердил. Мамино сердечко разбито, меж тем ее богатый любовник – директор рынка в Баку вылетел в Петербург на встречу с Цискаридзе».

В своем комментарии «КП» Т.Акперов подтвердил информацию канала «НеМалахов» о том, что у его матери бурный роман с владельцем рынка, расположеного в столице Азербайджана: «Любовник моей матери вылетел в Петербург для встречи с моим отцом».

Напомним, что ранее именно «Комсомольской правде» Тимур Акперов предоставил кадры из личного семейного архива, на которых сфотографирован с матерью в раннем детстве.

Более подробно об истории Т.Акперова, которая в скором времени, по сообщениям российских СМИ, будет рассказана им в «Прямом эфире» у Андрея Малахова, читайте по ссылке – ну, а что касается Н.Цискаридзе, то он отказывается говорить на эту тему, ограничиваясь лаконичным комментарием «нет», подробнее здесь.

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В.Ф, Г.Р.