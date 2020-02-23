Граждан Грузии призвали отказаться от поездок в Иран

Для граждан Грузии в Иране заработала горячая линия.



Министерство иностранных дел Грузии призвало граждан воздержаться от посещения Ирана в связи со вспышкой смертельно опасного коронавируса.

Власти Ирана в субботу сообщили, что за последние сутки в стране выявлено 10 новых случаев заражения новым типом коронавируса, а общее число зараженных достигло 28. От этой инфекции в Иране уже скончались пять человек.

"Из-за распространения коронавируса просим вас воздержаться от путешествий в Иран. В случае необходимости граждане Грузии могут связаться с посольством Грузии в Тегеране по горячей линии", - говорится в заявлении на странице МИД Грузии Facebook.

Внешнеполитическое ведомство обнародовало и номера горячей линии в Тегеране: +989352110274, +989122997726 и +989108201041.

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