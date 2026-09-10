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Конгрессмен США: Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией может быть заключено раньше

First News Media18:15 - Сегодня
Конгрессмен США: Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией может быть заключено раньше

Член Палаты представителей США Абрахам Хамаде заявил, что мирный процесс между Азербайджаном и Арменией развивается быстрее, чем ожидалось. По его словам, окончательное мирное соглашение может быть заключено значительно раньше завершения нынешнего президентского срока Дональда Трампа.

Хамаде отметил, что, по его оценке, обе стороны демонстрируют решимость обеспечить мир и процветание Южного Кавказа. Он также подчеркнул важность дальнейшего участия США в мирном процессе и реализации проекта TRIPP, который может укрепить связи между Баку и Ереваном, а также открыть регион для новых торговых и инвестиционных возможностей.

Источник: Radio Free Europe

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