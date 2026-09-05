Оранжевый уровень опасности: в столице и ряде районов ожидается штормовой ветер до 28 м/с

Национальная гидрометеорологическая служба объявила желтое и оранжевое предупреждения в связи с ожидаемой ветреной погодой в Баку, на Абшеронском полуострове и в ряде регионов страны с 7 сентября до утра 8 сентября.

В Баку, на Абшероне, а также в Агстафе, Газахе, Товузе, Шамкире, Самухе, Гяндже, Дашкесане, Геранбое, Нафталане, Мингячевире, Евлахе, Барде, Тертере, Агдаме, Балакене, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Гёйчае, Уджаре, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Хызы, Гобустане, Гаджигабуле и Нефтчале в соответствии с оранжевым уровнем предупреждения прогнозируется северо-западный ветер со скоростью до 20,8–28,4 м/с.

В Гедабеке, Гёйгёле, Шаруре, Садараке, Губе, Сальяне, Ширване, Сабирабаде, Саатлы, Джебраиле, Зангилане, Кельбаджаре, Лачине, Физули, Бейлагане, Имишли, Кюрдамире, Агсу, Шемахе, Исмаиллы, Зардабе, Агдаше, Агджабеди и Ходжавенде действует желтое предупреждение из-за ветра скоростью 13,9–20,7 м/с.