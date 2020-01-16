Водителей Баку известили: Парковка бесплатная! - ФОТОФАКТ

На основе многочисленных обращений граждан на основных дорогах Баку начата установка информационных табличек, сообщающих, что парковка тут бесплатная.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, бесплатными на данный момент считаются места, ранее отведенные для парковки со стороны Исполнительной власти Баку, в том числе те, где установлены соответствующие знаки.

«Всего таких парковок в Баку 423. Все эти парковки переданы Бакинскому транспортному агентству, но так как новые тарифы на парковку еще не установлены, парковки пока являются бесплатными», — сказал М.Агаев.

По его словам, предложения по тарифам сейчас рассматриваются Кабинетом министров Азербайджана, и до определения тарифов деятельность парковщиков и организаций, на которые они работают, считается незаконной.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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