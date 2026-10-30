Папа Римский проголосует на промежуточных выборах в Конгресс США по почте

Папа Римский Лев XIV, американский гражданин, намерен проголосовать на промежуточных выборах в Конгресс США по почте, находясь в своей резиденции в Ватикане.

Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на канцелярию округа Уилл в штате Иллинойс, где понтифик зарегистрирован как избиратель.

По словам руководителя канцелярии, Лев XIV, в миру Роберт Фрэнсис Превост, подал запрос на получение бюллетеня 3 октября. Заполненный бюллетень обратно пока не поступал.

Лев XIV станет первым понтификом, который примет участие в выборах в США. NBC News отмечает, что с момента своего избрания Папа выступает с резкой критикой действий президента Дональда Трампа, в частности войны против Ирана и миграционной политики его администрации. В ответ американский лидер заявил, что «Папа слаб в вопросах преступности и внешней политики». Со своей стороны Лев XIV сообщил, что «не боится администрации Трампа».

Телеканал отмечает, что до своего избрания Лев XIV голосовал на выборах в 2012, 2014, 2018 и 2024 годах, хотя не уточняется, за кого именно.

В США 3 ноября пройдут промежуточные выборы в Конгресс. На них будет переизбираться треть Сената и вся Палата представителей Конгресса. Обе палаты находятся в настоящее время под контролем Республиканской партии.