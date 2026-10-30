 Папа Римский проголосует на промежуточных выборах в Конгресс США по почте | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Папа Римский проголосует на промежуточных выборах в Конгресс США по почте

Редакция 1news11:00 - Сегодня
Читать на других языках:English
Папа Римский проголосует на промежуточных выборах в Конгресс США по почте

Папа Римский Лев XIV, американский гражданин, намерен проголосовать на промежуточных выборах в Конгресс США по почте, находясь в своей резиденции в Ватикане.

Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на канцелярию округа Уилл в штате Иллинойс, где понтифик зарегистрирован как избиратель.

По словам руководителя канцелярии, Лев XIV, в миру Роберт Фрэнсис Превост, подал запрос на получение бюллетеня 3 октября. Заполненный бюллетень обратно пока не поступал.

Лев XIV станет первым понтификом, который примет участие в выборах в США. NBC News отмечает, что с момента своего избрания Папа выступает с резкой критикой действий президента Дональда Трампа, в частности войны против Ирана и миграционной политики его администрации. В ответ американский лидер заявил, что «Папа слаб в вопросах преступности и внешней политики». Со своей стороны Лев XIV сообщил, что «не боится администрации Трампа».

Телеканал отмечает, что до своего избрания Лев XIV голосовал на выборах в 2012, 2014, 2018 и 2024 годах, хотя не уточняется, за кого именно.

В США 3 ноября пройдут промежуточные выборы в Конгресс. На них будет переизбираться треть Сената и вся Палата представителей Конгресса. Обе палаты находятся в настоящее время под контролем Республиканской партии.

Поделиться:
148

Актуально

Мнение

Саммит в Анкаре без Президента Азербайджана: что стоит за этим решением?

Общество

На большей части территории Азербайджана наблюдаются осадки

Политика

Кто станет новым омбудсменом Азербайджана? Парламент рассматривает кандидатуры

Общество

На линии Бакинского метрополитена произошла задержка в движении поездов

В мире

Reuters: США велели Балтии не «злить» Россию

В Европе производители гробов закрываются из-за импорта из Китая

Папа Римский проголосует на промежуточных выборах в Конгресс США по почте

Дроны атаковали НПЗ в Самарской области

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

Девлет Бахчели: отношения Турции и Азербайджана выше временных разногласий

Volkswagen готовится сократить еще более 10 тыс. сотрудников

Смерч обрушился на Анталью: есть погибшие - ВИДЕО

Увеличилось число погибших при теракте в церкви Иордании - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

В Азербайджане приняты новые правила работы сотрудников в ветреную погоду

Сегодня, 11:20

Reuters: США велели Балтии не «злить» Россию

Сегодня, 11:18

В Европе производители гробов закрываются из-за импорта из Китая

Сегодня, 11:15

Novo Азербайджан начинает сотрудничество с ведущими клиниками страны в области лечения ожирения - ФОТО

Сегодня, 11:10

Арестован водитель, управлявший автобусом под воздействием наркотиков - ВИДЕО

Сегодня, 11:05

Папа Римский проголосует на промежуточных выборах в Конгресс США по почте

Сегодня, 11:00

В Азербайджане зафиксирован рост числа женщин, получивших водительские права

Сегодня, 10:26

В Баку приостановлена деятельность отеля - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 10:13

Цена азербайджанской нефти снизилась до $122 за баррель

Сегодня, 10:08

На большей части территории Азербайджана наблюдаются осадки

Сегодня, 10:03

Дроны атаковали НПЗ в Самарской области

Сегодня, 10:00

Еще четыре маршрута переносят с участка между «20 Января» и «Шамахинка» - ФОТО

Сегодня, 09:58

Хакерская атака на криптобиржу Binance: ущерб составил $6,3 млрд

Сегодня, 09:55

В Боснии и Герцеговине разбился вертолет EUFOR: есть погибшие

Сегодня, 09:50

Хуситы заявили о шести военных операциях в Саудовской Аравии

Сегодня, 09:45

Кто станет новым омбудсменом Азербайджана? Парламент рассматривает кандидатуры

Сегодня, 09:40

В Хокмели произошел пожар - ВИДЕО

Сегодня, 09:34

Саммит в Анкаре без Президента Азербайджана: что стоит за этим решением?

Сегодня, 09:32

Axios: генерал Пентагона признался в утечках секретных данных

Сегодня, 09:30

В Баку 31-летний мужчина получил ножевое ранение

Сегодня, 09:28
Все новости
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с ведущей программы Yeraltı на телеканале ITV Фидан Джафаровой. Фидан Джафарова - телеведущая программы Yeraltı на ITV и актриса,28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34