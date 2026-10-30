Как распознать гепатит и защититься от опасных осложнений: разъяснение эксперта Минздрава

Вирусные гепатиты относятся к числу широко распространенных инфекционных заболеваний, вызывающих воспаление печени.

Некоторые виды заболевания протекают в острой форме, однако гепатиты B и C могут длительное время развиваться бессимптомно, переходить в хроническую форму и приводить к серьезному поражению печени. Вместе с тем возможности современной медицины позволяют эффективно лечить ряд видов гепатита и предотвращать развитие тяжелых осложнений заболевания.

О путях передачи вирусных гепатитов, основных симптомах заболевания, методах лечения и профилактики, а также о распространенных в обществе заблуждениях, связанных с этими заболеваниями, в интервью, опубликованном на официальном сайте министерства здравоохранения Азербайджана, рассказал специалист-эксперт минздрава Тайяр Эйвазов.

- Что такое вирусный гепатит и какие его виды наиболее распространены?

- Вирусный гепатит - это инфекционное заболевание, характеризующееся воспалением печени. Наиболее распространенными являются гепатиты A, B, C, D и E. Гепатиты A и E в основном передаются через загрязненную воду и пищу и протекают в острой форме, тогда как гепатиты B, C и D передаются через кровь и другие биологические жидкости и могут приводить к развитию хронического заболевания. Особенно опасными считаются гепатиты B и C, поскольку они могут длительное время протекать бессимптомно. Печень является одним из важнейших органов, участвующих в обезвреживании и выведении из организма различных веществ, поэтому ее поражение оказывает серьезное влияние на состояние здоровья в целом. Именно поэтому каждый человек должен понимать сущность этого заболевания и знать меры индивидуальной защиты. Осведомленность на ранних этапах является одним из важнейших средств предотвращения возможных в будущем тяжелых осложнений.

- Как человек может заразиться вирусными гепатитами и какие привычки повышают риск заражения?

- Пути передачи инфекции зависят от типа вируса. Гепатиты A и E передаются через загрязненные руки, немытые фрукты и овощи, а также некачественную воду. Заражение вирусами гепатитов B, C и D происходит преимущественно через кровь и ее компоненты, нестерильные медицинские инструменты, использование чужих предметов личной гигиены, таких как бритвы и зубные щетки, а также при незащищенных половых контактах. Большой риск также представляют татуировки и пирсинг, выполненные в непрофессиональных условиях.

Пренебрежение правилами гигиены в повседневной жизни, отсутствие контроля за проведением медицинских и косметических процедур в стерильных условиях повышают риск заражения. Особенно важно обращать внимание на использование одноразовых инструментов при различных косметических процедурах, которые пользуются популярностью, в том числе среди молодежи. Кроме того, медицинские работники должны соблюдать необходимые меры предосторожности в процессе профессиональной деятельности, а каждый человек должен сделать правилом не пользоваться совместно с другими людьми предметами личной гигиены.

- Каковы симптомы заболевания и при каких изменениях в состоянии здоровья следует обратиться к врачу?

- Вирусные гепатиты часто длительное время развиваются скрыто, не проявляя каких-либо симптомов. Однако в острой фазе заболевания или при активизации хронического процесса могут наблюдаться общая слабость, быстрая утомляемость, потеря аппетита, тошнота, чувство тяжести в правом подреберье. Наиболее характерными симптомами являются пожелтение склер глаз и кожи, потемнение мочи, а также обесцвечивание кала или приобретение им светло-желтого оттенка.

При появлении этих симптомов необходимо незамедлительно обратиться к инфекционисту. К сожалению, многие люди связывают усталость и слабость исключительно с повседневным стрессом и откладывают обращение к врачу. В результате заболевание может перейти в хроническую форму и привести к циррозу печени или другим тяжелым осложнениям. Внимательное отношение к сигналам собственного организма и регулярное прохождение профилактических обследований имеют жизненно важное значение.

- Как защититься от вирусных гепатитов и какие существуют профилактические меры?

- Профилактические меры заключаются в соблюдении правил гигиены и мер безопасности. Наиболее эффективным способом защиты от гепатитов A и B является вакцинация. Вакцинация против гепатита B включена в Национальный календарь профилактических прививок.

Кроме того, важно постоянно соблюдать правила личной гигиены, использовать только одноразовые или стерильные медицинские инструменты, проводить косметические процедуры в надежных учреждениях и избегать случайных половых связей. Родителям следует уделять особое внимание своевременной вакцинации детей. Вместе с тем лицам, входящим в группы риска, необходимо регулярно проходить скрининговые обследования.

Не следует забывать, что профилактика любого инфекционного заболевания более эффективна, безопасна и экономически целесообразна, чем его лечение.

- Полностью ли излечимы гепатиты B и C, что предлагает современная медицина в этой сфере?

- Полностью устранить вирус гепатита B из организма пока невозможно, однако с помощью современных противовирусных препаратов вполне возможно подавить размножение вируса и предотвратить поражение печени. Гепатит C благодаря современным препаратам прямого противовирусного действия в настоящее время является практически в 100 процентах случаев полностью излечимым заболеванием, при котором вирус может быть полностью устранен из организма.

При своевременном выявлении обоих заболеваний и правильном лечении пациенты могут вести полноценную жизнь и сохранять здоровье в течение долгих лет. Благодаря достижениям медицинской науки последних лет победа над заболеваниями, которые еще несколько лет назад считались практически неизлечимыми, стала реальностью.

Главное - не бояться заболевания, а своевременно обращаться к врачу, проходить необходимые обследования и строго соблюдать назначения специалиста.

- Какие мифы и заблуждения о гепатитах распространены в обществе и что является правдой?

- В обществе существуют различные ошибочные представления о вирусных гепатитах, которые могут приводить как к несвоевременному обращению за медицинской помощью, так и к необоснованной тревоге.

Существует мнение, что гепатит C невозможно вылечить и что это пожизненное заболевание. Однако благодаря современным методам лечения гепатит C в течение 2-3 месяцев полностью излечивается в 99 процентах случаев.

Также существует мнение, что гепатитом B заражаются только люди, употребляющие наркотические средства. Действительно, риск заражения через иглы высок, однако заразиться может любой человек при проведении медицинских или косметических процедур с нарушением правил стерильности, стоматологических вмешательствах, а также при определенных бытовых и семейных контактах.

Распространено и ошибочное представление о том, что гепатиты A и B - это одно и то же заболевание, различающееся лишь названием. На самом деле это совершенно разные вирусы. Гепатит A протекает в острой форме, не переходит в хроническую форму и передается через пищу и воду. Гепатит B передается преимущественно через кровь и может переходить в хроническую форму.

Еще одним распространенным заблуждением является мнение, что травяные чаи и диета способны полностью устранить гепатит C. Растительные средства могут лишь поддерживать функцию печени, но не способны вывести вирус из организма. Эффективное лечение гепатита C возможно только с применением противовирусных препаратов.

Главное послание, которое мы хотим донести до населения, заключается в следующем: вирусные гепатиты не так страшны: опасна несвоевременная диагностика. Поэтому регулярно проходите медицинские обследования и защищайтесь с помощью вакцинации.