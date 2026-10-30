СМИ: катарские посредники вернулись в Тегеран

Катарские посредники 30 октября вернулись в Тегеран для продолжения переговоров по урегулированию конфликта между Ираном и США.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, переговорный процесс и позиция катарской стороны были согласованы с Вашингтоном. Другие подробности не приводятся.

Ранее катарские посредники представили Ирану новый проект соглашения, направленный на деэскалацию конфликта в регионе. В частности, документ предусматривал шаги сторон по «укреплению доверия».

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.

Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива. Через него проходит около 25% мировых объемов торговли нефтью и примерно 20% поставок сжиженного природного газа.

Впоследствии администрация США фактически дала понять, что намерена отказаться от масштабных военных действий против Ирана и перейти к попыткам оказать на страну экономическое давление посредством санкций.