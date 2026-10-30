 Арестован водитель, управлявший автобусом под воздействием наркотиков - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Арестован водитель, управлявший автобусом под воздействием наркотиков - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий11:05 - Сегодня
Арестован водитель, управлявший автобусом под воздействием наркотиков - ВИДЕО

Сотрудники подразделения дорожно-патрульной службы по экологическому контролю пресекли противоправные действия водителя автобуса, который управлял транспортным средством под воздействием наркотических веществ.

Житель Загатальского района Эльвин Мамедов был остановлен за нарушение правил маневрирования при управлении автобусом марки Daewoo, сообщает 1news.az со ссылкой на Главное управление государственной дорожной полиции.

Поведение водителя вызвало подозрения, в связи с чем его направили на медицинское освидетельствование - результаты подтвердили факт употребления наркотических веществ.

Собранные в отношении Э. Мамедова материалы были направлены в суд. По решению суда он был подвергнут административному аресту сроком на 20 суток.

Несмотря на то, что потенциально опасный для жизни пассажиров инцидент удалось своевременно пресечь, Главное управление государственной дорожной полиции вновь обратилось к физическим и юридическим лицам, осуществляющим пассажирские перевозки, с призывом принять более действенные меры в этой сфере и усилить контроль за водителями в соответствии с требованиями законодательства.

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