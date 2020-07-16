В Азербайджане предлагают восстановить смертную казнь предателям

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Военно-ориентированные НПО распространили заявление, в котором решительно осуждают попытки провокаций в дни, когда государственная граница Азербайджана подверглась нападению со стороны армянских агрессоров.

«Доблестные военнослужащие наших могучих Вооруженных сил должным образом реагируют на провокации противника и полностью контролируют условия эксплуатации. Наши люди с большим вниманием следят за событиями, выражая уверенность в наших вооруженных силах и с гордостью приветствуя героизм наших военнослужащих.

Успешные ответные операции нашей армии, сокрушительные удары по опорным пунктам противника приносят радость каждому гражданину Азербайджана. Именно эти эмоции заставили людей 14 июля выйти на улицы, скандируя лозунги в поддержку нашего государства и наших военных. Это стало демонстрацией нашего национального единства.

Наше государство борется за неприкосновенность территорий, а также с попытками некоторых людей нарушить военно-народное единство нашего народа. Одним из таких людей является Рашад Мамедов - враг, распространяющий в соцсетях провокационные видео. Он пытался оправдать свои поступки тем, что он, якобы, переживал из-за событий на фронте и поделился своим выступлением на эмоциях.

Однако мы считаем, что такие люди, как Рашад Мамедов, должны быть жестко наказаны правоохранительными органами. Потому что есть одно название его поступкам – предательство.

Мы требуем жестокого наказания тем, кто служит врагу, их нужно судить по законам военного времени, вплоть до восстановления смертной казни для предателей», - говорится в заявлении.

Отметим, что заявление подписали 16 военно-ориентированных неправительственных организаций (1. Общественное объединение «Конфедерация офицеров запаса». Общественное объединение «Азербайджанская война в Карабахе, семьи инвалидов и семьи шехидов», Общественное объединение «Просвещение демобилизованных солдат», Общественное объединение «Ветераны Отечественной войны», Общественное объединение «Азербайджанские ветераны Афганистана» , Общественное объединение «Союз чернобыльцев Азербайджана» , Общественное объединение "Ветераны Карабаха" и др.)

Натали Александрова