Врачи сообщили о гибели 13 человек в результате взрыва в Тегеране

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Тринадцать человек погибли в результате пожара и взрыва в одном из медицинских центров в северной части столицы Ирана, сообщил агентству Fars руководитель столичной скорой помощи Пейман Сабериан.

В разговоре с агентством он также уточнил, что в результате происшествия пострадали шесть человек.

Ранее замглавы губернатора провинции по вопросам безопасности Хамидреза Гударзи сообщил, что причиной взрыва, произошедшего во вторник вечером в клинике на севере столицы Ирана, стала утечка газа.

Заместитель главы столичной полиции Хамид Хадаванд, в свою очередь, сообщил новостному порталу YJC, что причиной взрыва стали загоревшиеся баллоны с кислородом, находившиеся в цокольном этаже клиники. Взорвавшись, они спровоцировали пожар, который перекинулся на верхние этажи медцентра.

Источник: РИА Новости