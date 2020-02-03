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Все, что нужно знать о компании America IDream, открытой азербайджанкой на Уолл-стрит – ФОТО

Сегодня в 10:35 ~ 8 минут на чтение 494
Все, что нужно знать о компании America IDream, открытой азербайджанкой на Уолл-стрит – ФОТО

Интервью с генеральным директором занимающейся образованием за рубежом компании America IDream Нигяр Алиевой.

- Расскажите подробно о компании America IDream и о представительстве в Баку?

- Компания America IDream была основана мною в США – ее главный офис расположен в Нью-Йорке, на знаменитой на весь мир улице Уолл-стрит, мы – единственная компания в своей сфере, имеющая главный офис на этой локации. Так как я – азербайджанка, то решила открыть представительство и в Баку, а так компания работает с большинством стран бывшего Советского Союза. 

Мы занимаемся образованием за границей – в США, Канаде, Великобритании, Европе, абсолютно во всем мире. Наша компания получает определенные скидки на оплату обучения за рубежом, и мы стараемся, чтобы наши студенты, помимо образования, по возможности практиковались в иностранных компаниях. Это, помимо профессионального опыта, помогает усовершенствовать и иностранный язык, но это зависит от программ – так как есть определенные университеты, которые предлагают обучение совместно с практикой.

По моему мнению, обучение и практика необходимы каждому, так как в итоге по возвращении на родину вы сможете воплотить свои знания на благо страны и своей профессиональной карьеры.

- В чем состоит главная миссия вашей компании, основные принципы ее работы?

- Главный принцип работы — это всестороннее оказание помощи всем, кто хочет учиться за границей и получить образование, а также при этом получить определенную скидку на оплату обучения.

Перед тем как запустить бизнес, я провела очень долгое исследование – оказалось, что и сегодня есть люди, которые, как ни странно, верили и даже платили компаниям за покупку виз в США, Канаду, Великобританию, Европу. Это меня ошарашило, так как подобного просто нет – никто и никак не может заказать, купить визу или иммиграцию.

Я решила выступить против подобного в защиту людей всего мира, которых обманывают и забирают деньги под предлогом знакомства с консулом и подкупа сотрудников посольств – целью моей была и защита доброго имени США в целом и консульства в частности.

Хочу, чтобы все понимали, что ни одно консульство не подкупается, и пользоваться именем консульства с целью обмана людей и вымогания таким образом у них денег – это нелегально.

Жалко людей, ведь они зарабатывают, чтобы в будущем построить свою жизнь, а есть компании, которые спокойно врут, берут деньги и убегают, оставляя людям лишь прекрасную сказку и больше ничего.

- Расскажите подробно, какие учебные заведения являются вашими партнерами? 

- Нашими официальными партнерами является множество учебных заведений по всему миру. Подчеркну, что ни в США, ни в Канаде, ни в странах Европы нет какой-либо дискриминации по отношению к студентам из других стран, и абсолютно все заведения принимают их со всего мира.

- Как выстраивается работа со школьниками и студентами – расскажите поэтапно, что следует сделать для обращения к вам и что происходит потом? 

- Обычно, когда к нам обращаются, первое, что мы делаем, это проводим бесплатную консультацию. Сначала узнаем позицию студента относительно его будущего – если он реально хочет учиться и его основная цель – получение образования, то переходим к обсуждению бюджета.

Затем находим в системе подходящее по всем параметрам заведение, предлагающее соответствующую бюджету стоимость, а также по возможности и практику. После идет поступление, далее – процесс регистрации, после чего студенты получают приглашения от учебного заведения и, как полагается, каждый идет на собеседование с консулом.

Если визовый офицер подтверждает визу, то мы по желанию студента находим ему место для проживания за границей, он отправляется на учебу, а после получения образования за рубежом возвращается на родину. Отмечу, что студенческая виза не является иммиграционной, и студент обязан вернуться на родину.

Подчеркну, что профессиональные консультации проводятся в обязательном порядке. Как я сказала выше, консультация, предоставляемая нашей компанией, проходит, опираясь индивидуально на ту или иную ситуацию, с учетом желания и бюджета студента.

- У вас максимально дискаунтный прайс на обучение и самые выгодные условия – как вам удалось этого добиться?

- Мы стараемся всячески договариваться с университетами о снижении цен по максимуму, и скажу, что я была очень удивлена, когда узнала, что есть компании, которые заранее берут оплату за обучение у студента, еще до получения разрешения от визового офицера.

Отмечу, что очень редко университеты и языковые курсы требуют оплату у студента до выдачи ему студенческой визы. Да, оплата может быть произведена заранее, но в том крайнем случае, если это небольшой депозит, но чтобы всю сумму за обучение затребовали заранее, такое происходит очень и очень редко.

Я была в шоке, узнав, что многие компании забирают у студентов всю сумму за обучение, да еще и с накладками, обманывая их, что якобы какие-то проценты не возвращает учебное заведение, а на самом деле эти деньги лежат в шкафу у мошенников.

Мне было очень обидно за людей, и я поставила себе целью остановить подобное – долгая битва с подобными компаниями дала в итоге положительный результат, и сегодня благодаря America IDream многие страны понимают, что есть законы и правила, которые нужно строго соблюдать, остерегаясь при этом тех, кто не имеет понятия об образовании, но при этом как-то обещает иммиграцию.

- Какова статистика вашей компании по поступлению азербайджанских студентов в вузы за рубежом?

- 100-процентное поступление в вузы! Я очень хочу, чтобы люди понимали, что поступление в вуз – это не получение визы. Вот в этом-то и дилемма – виза выдается визовым офицером, но при ее выдаче, естественно, играет роль то, насколько правильно вы подготовлены. Есть те, кто думает, что, предоставив выписку о банковском счете и указав одно приглашение, можно сразу получить визу.

Нет, поверьте, этого недостаточно – визовые офицеры добры и, самое главное, профессиональны в своей деятельности, но обычно, когда кто-то получает отказ, сразу же сыплются обвинения в адрес консула.

Приведу обычный пример – на рабочую позицию подали заявки два человека, которые должны вылететь в скором времени на Мальдивские острова. Оба обещают вернуться – один делает это на словах и клятвах, используя фальшивые документы, а другой приводит множество причин, полагаясь на которые, работодатель понимает, что этот человек обязательно вернётся. И, конечно же, в итоге вы возьмете на работу того, кто приведет веские доказательства о возвращении.

Примерно так же действует и консульство – если студент или турист не могут правильно и грамотно представить себя и свои документы консульству, то зачем же в этом обвинять при отказе консульство, работники которого делают свою работу так же, как и мы все. Мой совет – всегда консультируйтесь по подобным вопросам с профессионалами.

- Какое направление в образовании наиболее популярно среди азербайджанских студентов сегодня?

- Большинство наших студентов выбирает IT и графический дизайн, что меня очень радует. Приятно видеть, что сегодня азербайджанская молодежь очень умная и понимающая, что карьера – это одна из важных составляющих жизни.

Всю интересующую информацию о компании America IDream можно получить на ее официальном сайте, пройдя по ссылке.

Контактные номера для звонков и WhatsApp:

  • США, Нью-Йорк, офис +1 (917) 805-23-27.
  • Азербайджан, Баку, офис +994 (70) 830-01-61.
  • Русскоговорящий офис +7 (929) 907-42-25.
  • Англия, Лондонский офис +44 (783) 577-8633.

Адрес электронной почты - [email protected]

Адрес головного офиса в Нью-Йорке: 25 Broadway, New York, NY 10004 Wall Street

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