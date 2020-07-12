Всё, что нужно для вашего дома, есть в Selhome. Широкий ассортимент товаров из экологически чистой коллекции Organic Eco уже на продаже в Selhome – ФОТО

Несмотря на то, что в связи с карантином продажи в магазинах были приостановлены, Selhome продолжал осуществлять свои продажи онлайн через веб-сайт, Instagram, Facebook и электронную почту, а также будет продавать онлайн продукцию из серии Organic Eco.
Selhome планирует наилучшим образом обслуживать покупателей за счет интеграции своей платформы. Selhome планирует внести свой вклад как в Азербайджане, так и во всем мире, как местный бренд Азербайджана с оригинальным дизайном. В ближайшие дни Selhome выпустит программу лояльности и карту, которая предлагает мгновенную скидку и возврат денег своим клиентам.
Вы можете следить за страницами Selhome в Facebook и Instagram, чтобы быть в курсе насчет новой продукции, кампаний и скидок Selhome.
О Selhome
Selhome - местный бренд, основанный в Азербайджане в 2011 году, который ценит тренд и национальные ценности. Selhome предлагает вам широкий ассортимент продукции в национальных цветах, новую эстетику, создающую уют в вашем доме, от кухонной утвари до постельного белья.
Selhome использует лозунг «Со вкусом, национально и доступно» для всего, что вам нужно для дома, уделяя особое внимание потребностям клиентов.
Selhome на данный момент имеет пять магазинов в Азербайджане. В дополнение к магазинам Selhome предлагает варианты покупок онлайн на веб-сайте www.selhome.az, Instagram и Facebook.
Facebook link: https://www.facebook.com/selhome/
İnstagram link: https://www.instagram.com/zelhome/?hl=ru
Pinterest link: https://www.pinterest.com/selhome1/
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